Immigrazione: Laforgia (Leu), Salvini fa propaganda su disperati

- Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia interviene sul caso dei migranti a bordo della nave Mare Jonio, ferma davanti a Lampedusa, e afferma in una nota: "Se Salvini non farà entrare in porto una nave battente bandiera italiana, ne risponderà in tribunale. Questa continua propaganda sulla pelle dei disperati fa vergognare l’Italia". (Com)