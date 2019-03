Piemonte: giovedì a Torino presentazione della carta dei valori della comunicazione in sanità

- Giovedì, alle ore 11, presso il Palazzo Madama di Torni, si terrà la presentazione in conferenza stampa della carta dei valori dell'informazione e della comunicazione in sanità, in occasione della seconda Giornata della Bussola dei Valori della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta. Durante l'evento verrà posta l’attenzione della rete oncologica verso la salute della persona nell’era dei social media. La nuova Carta aggiornerà quella di Torino redatta nel 2008, nata dal lavoro congiunto di medici e giornalisti, e sarà il primo testo multiprofessionale, elaborato dai referenti della Bussola dei Valori e della Comunicazione della Rete Oncologica in collaborazione con gli ordini degli Assistenti Sociali, Farmacisti, Infermieri, Giornalisti, Medici e Odontoiatri e Psicologi e il contributo degli uffici stampa degli assessorati alla sanità delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta. Interverranno alla conferenza, tra gli altri, Oscar Bertetto, direttore dipartimento Interaziendale ed Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta e Arabella Fontana, coordinatrice del comitato della Bussola dei Valori della Rete Oncologica. Ospiti Elisabetta Rattalino, segretario generale della Fondazione Musei e Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.(Ren)