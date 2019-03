Ucraina: Consiglio nazionale sicurezza, necessari sei mesi per riforma Ukroboronprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma completa dell’azienda statale ucraina per il comparto della difesa Ukroboronprom sarà ultimata non primi di sei mesi. Lo ha affermato il vice segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina (Nsdc), Serhiy Kryvonos, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il semestre previsto costituirebbe il termine minimo nel caso il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, dovesse concedere tutte le autorizzazioni previste nel disegno di legge in materia. L'intero comparto dell'industria della difesa ucraina è stato colpito da scandali di corruzione nell'ultimo mese. (segue) (Res)