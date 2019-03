Brexit: Conte, auspicio è uscita senza strappi e in maniera ordinata

- L’auspicio è che le decisioni di questi giorni a Londra garantiscano un’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza strappi e in maniera ordinata, in modo da poter costruire una relazione futura tra l’Ue e la Gran Bretagna che sia all’altezza dei profondi e speciali rapporti costruiti con i britannici in oltre quattro decenni di comune partecipazione al processo di integrazione europea. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e in relazione al documento di intesa tra i governi di Cina e Italia sulla collaborazione all'interno del progetto economico della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo. “Il governo italiano continuerà a lavorare per garantire la tutela dei diritti dei cittadini, delle nostre imprese e della stabilità finanziaria anche nell’ipotesi, poco desiderabile, di un’uscita senza accordo il 29 marzo 2019”, aggiunge Conte.(Cip)