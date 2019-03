Bosnia: presidente Dodik, formazione governo tarda a causa dei bosniaci musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione del nuovo governo bosniaco, in base ai risultati delle elezioni dell'ottobre dello scorso anno, tarda a causa dell'atteggiamento dei rappresentanti politici bosniaci musulmani. Lo ha affermato oggi il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, all'emittente televisiva serba "Pink". Dodik ha detto che "la parte bosniaca non è pronta in quanto non ha una maggioranza da loro ritenuta stabile". Dodik ha dichiarato che "loro (i bosniaci musulmani) in qualche modo hanno paura di lasciare entrare noi (l'Alleanza dei social-democratici indipendenti, Snsd) nella maggioranza a causa del fatto che quattro dei cinque deputati serbi nella Camera dei popoli, organismo fondamentale per prendere le decisioni, provengono dal mio partito". Dodik ha affermato che "d'altro lato, i serbi e i croati hanno già formato le loro rappresentanze ed eravamo pronti a formare il governo già alla fine del 2018". (segue) (Bos)