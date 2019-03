Bosnia: presidente Dodik, formazione governo tarda a causa dei bosniaci musulmani (6)

- Cvijanovic ha ribadito che "la Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, ha una propria posizione al riguardo che si evince nella risoluzione parlamentare sulla neutralità militare". La presidente di Banja Luka ha inoltre detto che "la Repubblica Srpska seguirà quello che farà la Serbia riguardo alla Nato e si comporterà nello stesso modo". Nel momento della decisione finale - ha dichiarato Cvijanovic - "i cittadini della repubblica Srpska dovranno essere interpellati con una consultazione popolare". Cvijanovic ha affermato inoltre che "noi non vogliamo che ci sia un confine Nato tra la Repubblica Srpska e la Serbia". Il capo del collegio dell'Snsd Stasa Kosarac ha detto a "Nezavisne novine" che "il condizionamento per la nomina del nuovo governo con l'approvazione del piano Map è perpetrato in modo evidente sia da Komsic che da Dzaferovic (esponenti croato e musulmano della presidenza tripartita), i quali ricattano gli altri attori politici". (Bos)