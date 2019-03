Brexit: Conte, probabile che Consiglio Ue discuta una proroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che i 27 capi di Stato e di governo al Consiglio europeo saranno chiamati a discutere una possibilità di proroga della data di uscita del Regno Unito dell’Unione europea. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e in relazione al documento di intesa tra i governi di Cina e Italia sulla collaborazione all'interno del progetto economico della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo. “Come anticipato dallo stesso governo britannico, non si tratterà di una proroga in bianco, ma di un differimento funzionale all’obiettivo di garantire un recesso ordinato”, ribadisce il primo ministro italiano. “Continueremo a lavorare per una Brexit ordinata nel pieno rispetto della volontà del popolo britannico e delle decisioni del parlamento di Londra, ma anche ribadendo la necessità di maggiore responsabilità e chiarezza nell’interesse di cittadini e imprese”, conclude Conte.(Cip)