Immigrazione: Zingaretti, su Mar Jonio ennesima tragica sceneggiata contro esseri umani

- "In assenza totale di politica estera e sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesima tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si sente forte contro i deboli e non fa assolutamente nulla per gestire e governare #MareJonio". Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito alla vicenda della nave Mar Jonio. (Com)