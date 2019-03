Serbia-Kosovo: Vucic, indagini su omicidio ex leader serbo Ivanovic vanno avanti (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha rivolto nelle scorse settimane un appello alle autorità di Pristina per rendere pubblici i nomi dei sospettati dell'uccisione del leader dell'opposizione serba del Kosovo Oliver Ivanovic. Commentando la dichiarazione del presidente del Kosovo Hashim Thaci, secondo cui i principali indagati nell'omicidio si troverebbero a Belgrado, Vucic ha detto che le autorità locali “arresteranno i sospetti se c'è una causa ragionevole”. “Belgrado sta solo chiedendo una piccola prova”, ha aggiunto il capo dello Stato in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi all’emittente televisiva “Rts”. Secondo Vucic, le accuse alla Serbia di essere coinvolta nell'omicidio di Ivanovic sono "terribili e disgustose". Il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha invitato il presidente kosovaro Thaci ad informare la popolazione sul nome e il cognome dell'assassino di Oliver Ivanovic, in modo da fornire "solide prove" di quanto dichiarato. Le affermazioni di Djuric arrivano dopo che nella conferenza stampa di fine anno a Pristina, Thaci ha dichiarato che i responsabili dell'omicidio del politico serbo-kosovaro Ivanovic "sono a Belgrado". Parlando all'emittente "Rtv Plus", Djuric ha accusato il presidente kosovaro di diffondere "fake news" per tentare di far difendere la Serbia da "accuse senza senso". Secondo l'esponente del governo di Belgrado, in realtà sono le autorità di Pristina che si rifiutano di collaborare nelle indagini sull'omicidio di Ivanovic. (Seb)