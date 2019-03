Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, non abbiamo territori da cedere (6)

- In precedenza il premier kosovaro Haradinaj ha detto che il complesso minerario di Trepca non rappresenta una questione aperta tra Kosovo e Serbia. Le istituzioni di Pristina e i cittadini kosovari non permetteranno mai la creazione di "falsi argomenti" che puntano "alla divisione del territorio del Kosovo", ha aggiunto commentando così le dichiarazioni della portavoce Ue Kocijancic, secondo cui serve un accordo legalmente vincolante per definire lo status giuridico del complesso di Trepca. "La risposta dell'Ue contro l'adozione dello Statuto di Trepca da parte del parlamento del Kosovo è una prova del fatto che l'Ue ha perso la strada nel suo giardino", ha affermato Haradinaj tramite il suo profilo Twitter. "La risposta della Kocijancic ai media serbi sul fato che Trepca dovrebbe essere inclusa nel dialogo con la Serbia è senza precedenti, inaccettabile e viola la sovranità del Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Kop)