Italia-Kosovo: ambasciatore Alma Lama, Roma città essenziale per diplomazia di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma rappresenta una città molto importante per l’attività della diplomazia di Pristina nell’ottica di consolidare il riconoscimento internazionale dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha detto l’ambasciatore del Kosovo in Italia, Alma Lama, nel suo intervento alla presentazione del libro Ambasciatori a Roma oggi al Campidoglio. “Roma è una capitale molto importante in termini di diplomazia”, ha osservato Alma Lama secondo cui l’Italia è uno dei principali paesi “per fare lobbying al fine del riconoscimento” del Kosovo. Infatti, secondo l’ambasciatore, Roma permette di stringere contatti e rivolgersi non solo all’Italia, “un paese amico”, ma anche alle tante organizzazioni internazionali rappresentate qui.(Pav)