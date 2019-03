Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, liberalizzazione visti dopo elezioni europee

- La decisione per la concessione della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari arriverà non prima delle elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha detto il ministro per l’Integrazione europea del Kosov, Dhurata Hoxha, secondo quanto riportato dal quotidiano “Zeri”. "Nelle attuali circostanze nell'Unione europea il nostro problema non è una priorità e non sarebbe realistico aspettarci una decisione prima delle elezioni", ha affermato Hoxha sottolineando di aver posto la questione al tavolo europea in modo da inserirla nell'agenda del Consiglio dell'Ue di giugno. "Finora, nessuno dei (rappresentanti dei) paesi con cui ho avuto incontri si contrappongono alla liberalizzazione ma molti non vogliono decidere su questo prima delle elezioni parlamentari", ha osservato Hoxha. (segue) (Kop)