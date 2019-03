Energia: Eni attraverso Var Energy annuncia scoperta olio e gas in licenza Mare del Nord norvegese (3)

- La licenza PL 869 è stata assegnata nell'Apa Round 2016 e circonda la licenza PL340 (Var Energi 20 per cento) in cui si trovano il campo di Boyla e la scoperta di Frosk. I risultati di Froskelar raddoppiano le risorse della scoperta di Frosk e sono di notevole importanza per Var Energi essendo situate in prossimità del campo di Boyla e il campo operato di Balder/Ringhorne. Var Energi è una nuova e importante compagnia indipendente di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale Norvegese (Ncs) ed è il risultato di un merge tra Point Resources As e Eni Norge As. Var Energi detiene interessi in oltre 100 licenze nell' offshore norvegese e opera produzione su tutta la piattaforma continentale norvegese. La compagnia ha una organizzazione con 800 dipendenti. La produzione Equity attuale è di circa 160 mila barili di olio equivalente al giorno. (Com)