Ucraina: esplosione a Luhansk, nessun ferito

- Un ordigno non identificato è esploso questa mattina nella parte orientale dell’autoproclamata repubblica popolare di Luhansk. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax”, citando fonti interne alle autorità locali. Stando alle informazioni diffuse, l’esplosione ha danneggiato un’auto e alcune abitazioni senza causare vittime o feriti. "Alle 01:07 del 19 marzo 2019, in via Klubnaya 57, a Luhansk, è stato innescato un dispositivo esplosivo non identificato", si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia russa. (Res)