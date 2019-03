Puglia: Borraccino, a Palo la presentazione del Distretto urbano del commercio

- "Alla presenza dell'assessore comunale alle attività produttive, Antonio Tavarilli, dei rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti Puglia ha preso il via a Palo del Colle questa nuova forma di governance che stiamo mettendo in campo in Puglia per promuovere il commercio ed il turismo". Lo ha dichiarato in una nota diffusa oggi l'assessore pugliese allo Sviluppo Economico Mino Borraccino. "Sono felice - ha proseguito l'assessore - per l'avvio di questo nuovo Distretto urbano del commercio e per il successo che sta riscuotendo questa misura in Puglia, che mette in campo una concezione di politica organica di sviluppo, a supporto del commercio, con l'obiettivo di attrarre nuova domanda di consumi e servizi. Con i fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia i comuni che aderiscono a questa iniziativa hanno la possibilità di accrescere l'attrattività dei loro centri con interventi di riqualificazione urbana degli spazi pubblici, progetti di aggregazione. Le nostre comunità pugliesi grazie al Duc hanno altresì la possibilità di riappropriarsi in termini culturali ed identitari dei loro centri urbani, come luoghi appartenente alla propria storia, stimolando così anche la fruizione turistica". "Una misura - ha concluso Borraccino - straordinariamente efficace che contribuirà certamente allo sviluppo delle piccole imprese commerciali e alla riqualificazione dei territori interessati". (Ren)