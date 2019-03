Valle d'Aosta: sabato presentazione gemellaggio tra Courmayeur e Portofino

- Sabato alle ore 12 presso il Pavillon di Skyway Monte Bianco, sarà presentato il patto di collaborazione tra la Valle d'Aosta e la Liguria in vista dell'estate 2019. La scelta di Courmayeur, hanno fatto sapere gli organizzatori del gemellaggio gastronomico e culturale, accomunerà un paese simbolo per lo sci, per l’alpinismo e per il glamour a Portofino che rispecchia, declinato in versione marina, i simboli della località di montagna valdostana. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore al Turismo, Giovanni Berrino. È previsto, in collaborazione con la Liguria, un primo interscambio gastronomico nelle vie di Courmayeur.(Ren)