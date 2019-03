Congo-Kinshasa: Tshisekedi rimanda elezione governatori e sospende insediamento nuovi senatori (2)

- Le polemiche si sono accese con l'annuncio dei risultati delle elezioni senatoriali, nelle quali il Fronte comune per il Congo (Fcc), partito di maggioranza, ha conquistato 84 seggi sui 108 complessivi, contro i soli tre conquistati dalla coalizione del neoeletto presidente Tshisekedi. La vittoria del partito era stata ampiamente pronosticata dal momento che i senatori, così come i governatori ed i vicegovernatori delle province, vengono eletti dai deputati provinciali, di cui la maggior parte (337 sui 485 seggi in parlamento) provengono dall'Fcc, in base ai risultati delle elezioni legislative del 30 dicembre scorso. L'esito del voto è stato contestato dal presidente del partito di opposizione congolese, l'Unione per la democrazia ed il progresso sociale (Udps), Jean-Marc Kabund, che ha peraltro annunciato la sua intenzione di denunciare i deputati che con il loro voto "hanno tradito la fiducia" del partito. In un'intervista all'emittente delle Nazioni Unite "Radio Okapi", Kabund si è lamentato di alcuni membri dell'Udps, dichiarando che "quando si appartiene ad un partito si devono rispettare le sue linee guida" e che, visto che questo non è successo, all'inizio di questa settimana i vertici Udps presenteranno denuncia contro quelli che sono sospettati di aver ceduto ad atti di corruzione. (segue) (Res)