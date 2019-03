Congo-Kinshasa: Tshisekedi rimanda elezione governatori e sospende insediamento nuovi senatori (3)

- L'Udps ha ricevuto un basso numero di voti a livello nazionale: anche nella capitale Kinshasa, dove il partito possiede 12 deputati provinciali, il principale partito di opposizione non ha ottenuto neppure un seggio al Senato. "Respingiamo queste elezioni perché le consideriamo una violazione flagrante della nostra Costituzione", ha poi aggiunto Kabund, invocando una "riorganizzazione delle elezioni senatoriali", oltre che di quelle delle assemblee provinciali. La denuncia dell'opposizione è stata prontamente respinta dal partito di maggioranza, il Fronte comune per il Congo (Fcc): per voce del coordinatore Nehemie Mwilanya questo si è detto "preoccupato" per le dichiarazioni dell'Udps, che a suo dire "disorientano il popolo congolese" e comportano "una destabilizzazione del processo elettorale che è stato aspramente negoziato e già perfettamente avviato". Al voto della scorsa settimana non hanno preso parte le province del Nord Kivu e di Maindombe, dove il 31 marzo i cittadini saranno chiamati a rinnovare i loro deputati nazionali e provinciali. (segue) (Res)