Congo-Kinshasa: Tshisekedi rimanda elezione governatori e sospende insediamento nuovi senatori (4)

- Nelle scorse settimane il neoeletto presidente Tshisekedi e il suo predecessore Joseph Kabila hanno raggiunto un accordo per formare una coalizione di governo. La decisione è stata annunciata in un comunicato diffuso dalla presidenza al termine di un incontro avvenuto ieri fra i due leader. “Il Fcc (Fronte comune per il Congo, la coalizione di Kabila) e il Cach (quella di Tshisekedi) affermano la loro volontà comune di governare insieme come parte di un governo di coalizione per rafforzare il clima di pace e stabilità del paese e facilitare la rapida istituzione di un governo”, si legge nella dichiarazione. Nonostante la sua elezione, che ha sancito la prima transizione pacifica del potere da quando la Rdc ha ottenuto l'indipendenza dal Belgio nel 1960, Tshisekedi si è infatti trovato a dover condividere il potere con il suo predecessore, dal momento che la sua coalizione non ha ottenuto la maggioranza parlamentare alle elezioni dello scorso 30 dicembre: la coalizione di Kabila ha infatti conquistato 342 dei 485 seggi, mentre il Cach solo 50. L’accordo potrebbe ora sbloccare l’impasse e spianare la strada verso la formazione di un nuovo governo. (Res)