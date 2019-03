Marocco: Marrakech, arrestato cittadino italiano sospettato di legami con la camorra

- La polizia della prefettura di Marrakech ha annunciato oggi l’arresto di un cittadino italiano sospettato di essere un boss di una rete criminale legata alla camorra. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”, l’arresto è avvenuto nella regione di Ourika, circa 30 chilometri a sud-est di Marrakech. Sull’uomo, di cui non si conosce l’identità, era stato disposto lo scorso 7 gennaio un mandato di cattura internazionale da parte dell’Interpol e dalle autorità italiane per presunto coinvolgimento in un caso di omicidio e possesso illegale di armi da fuoco. Il sospetto sarebbe ora trattenuto in custodia dalla polizia marocchina, che sta lavorando alle procedure di estradizione. La “Map” ha sottolineato che le autorità italiane sono state informate dell’arresto. (Res)