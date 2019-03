Marocco: 350 nuovi autobus per Casablanca

- La società Casa-Transport ha appena pubblicato un bando di gara per l'acquisizione di 350 nuovi autobus il cui costo totale ammonta a 8 milioni di dirham (735 mila euro). Le società francesi Ratp e Transdev sono in lizza per conquistare questo mercato, così come l'azienda spagnola Alsa. L’affare, annunciato dal sito elettronico della società marocchina, comprende 190 autobus standard e 160 autobus articolati. La presentazione dei documenti avrà luogo presso l'Ufficio acquisizioni della società il 16 aprile, mentre l'apertura delle offerte avverrà il 14 maggio. (Res)