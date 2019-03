Mauritania: diplomazia al lavoro per la carica di direttore generale di Alesco

- Il ministro mauritano della Cultura e portavoce ufficiale del governo, Sidi Mohamed Ould Maham, continua il suo tour nei paesi arabi come inviato speciale del presidente Mohamed Ould Abdel Aziz. L’ultima tappa è stata in Libano. Il tour ha lo scopo di ottenere sostegno al candidato mauritano Mohamed Ould Amar per la posizione di direttore generale dell'Organizzazione araba per l'educazione e la cultura (Alesco) in occasione del congresso generale straordinario in programma a Nouakchott alla fine di aprile. Il ministro della Mauritania è stato lunedì a Beirut, dove ha consegnato un messaggio al presidente Michel Aoun. (Res)