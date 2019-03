Algeria: 15 candidati ricorrono al Consiglio di Stato dopo annullamento presidenziali

- I candidati alle elezioni presidenziali in Algeria, recentemente annullate dal Presidente Abdelaziz Bouteflika, si rifiutano di sottostare alla politica del fatto compiuto, in contrasto con la legalità istituzionale. Per questo ieri 15 candidati hanno presentato una denuncia contro il Consiglio costituzionale al Consiglio di Stato. Uno di loro, Raouf Aïb, candidato di Costantina, ha affermato: “Non abbiamo combattuto per raggiungere il numero legale delle firme, con tutto ciò che questa operazione implica, per poi vedere le elezioni semplicemente cancellate, in violazione della Costituzione". (Ala)