Vicenza: rinvenute 900 tonnellate di rifiuti in capannone in disuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Guardia di finanza di Noventa Vincentina, in provincia di Vincenza, con l'ausilio del personale dell'Arpav, hanno sequestrato un capannone di tremila metri quadrati, sito nell'area industriale di Asigliano Veneto, in quanto al suo interno sono state rinvenute circa 900 tonnellate di rifiuti speciali, ammassati in seicento balle rilegate da filo di ferro, provenienti dalle province di Napoli e Caserta. Lo stabile, in disuso, è risultato essere di proprietà di un noto istituto bancario. (Ren)