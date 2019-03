Ucraina: Poroshenko, con occupazione Donbass perso 25 per cento potenziale industriale a Kiev

- Con l’occupazione dei territori del Donbass, l’Ucraina ha perso quasi il 25 per cento del proprio potenziale industriale. Lo ha affermato il presidente ucraino Petro Poroshenko, nel corso di un intervento al canale televisivo “Ictv”. “Il tasso di disoccupazione nei territori temporaneamente occupati nelle regioni di Donetsk e Luhansk ha raggiunto il 60-70 per cento, portando ad una crisi umanitaria”, ha spiegato Poroshenko. Il capo dello Stato ha denunciato la corruzione nelle aree sotto il controllo delle autoproclamate repubbliche separatiste, rilevando come aziende strategiche per l’Ucraina sarebbero state smantellate, con la strumentazione rimossa e portata in Russia. (segue) (Res)