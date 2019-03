Venezuela: viceministro russo Rjabkov incontra rappresentante Usa Abrams oggi a Roma

- Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Rjabkov, incontrerà oggi a Roma il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliot Abrams. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. Stando alle informazioni diffuse, Rjabkov andrà a ribadire le posizioni della Federazione Russa in merito ad una pluralità di questioni, come l’inammissibilità di un intervento militare degli Stati Uniti o di qualsiasi altra forma di pressione sulle legittime autorità del paese latinoamericano. In aggiunta, il viceministro degli Esteri russo sarebbe anche intenzionato a discutere le pressioni che le autorità di Washington avrebbero fatto alle compagnie russe impegnate in una collaborazione con aziende operanti in Venezuela. (Rum)