Famiglia: Di Maio, nessun membro M5s andrà a Verona, altro caso su cui con Lega siamo diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Radio anch'io" su Radio1 Rai, a proposito del congresso di Verona ha chiarito: "Io credo che la famiglia sia sacra ma se in un consesso ci si riunisce per dire che la donna deve stare a casa o che il femminicidio è un'esagerazione, quello non è il mio modello valoriale". Per poi sottolineare: "Nessun membro del M5s, né del governo e né del Parlamento, andrà al congresso. Salvini dice che ci va. Penso che su questo siamo di fronte all'ennesimo caso in cui Movimento e Lega sono diversi, anche per provenienze valoriali". (Rin)