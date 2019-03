Cina: Fmi, mercato obbligazionario svolge ruolo chiave per integrazione economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato obbligazionario cinese, già il terzo più grande al mondo, ha un ruolo particolare da svolgere nella maggiore integrazione finanziaria del paese nell'economia globale. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Alfred Schipke, rappresentante del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). "Pensiamo che il futuro riguarderà l'integrazione del settore finanziario cinese con il mondo e il mercato obbligazionario svolgerà un ruolo particolare", ha detto Schipke. "A partire dal prossimo mese la Cina sarà inclusa nell'indice globale dei titoli 'Bloomberg Barclays' e questa è una pietra miliare per l'integrazione del settore finanziario cinese a livello globale", ha osservato. Secondo quanto riportato, le obbligazioni emesse dal governo e dalle banche di politica cinesi saranno incluse nell'Indice "Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond" a partire da aprile, con un periodo di transizione di 20 mesi. Dopo la loro piena inclusione, le obbligazioni denominate in yuan (RMB, Renminbi) diventeranno la quarta componente valutaria, a seguito del dollaro, dell'euro e dello yen giapponese. (segue) (Cip)