Cina: Fmi, mercato obbligazionario svolge ruolo chiave per integrazione economia globale (3)

- "Più banche centrali estere e fondi sovrani hanno acquistato obbligazioni RMB come parte delle loro riserve", ha detto, dal momento che le riserve di RMB delle banche centrali straniere sono salite del 100 per cento circa dal 2016. La Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) è anche in grado di incrementare le transazioni nei mercati obbligazionari del paese, secondo il funzionario dell'Fmi. "C'è stata una ripresa della domanda di emissione di obbligazioni RMB sia nei mercati offshore della Cina sia nei mercati onshore per finanziare i progetti Bri", ha detto Schipke, aspettandosi "che continui ad andare avanti". A suo avviso, l'ulteriore sviluppo del mercato obbligazionario cinese sarà collegato all'attuazione efficace delle riforme di sostegno e al rafforzamento dei quadri politici, tra cui il miglioramento del governo societario e la promozione della comunicazione. (Cip)