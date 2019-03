Bielorussia-Russia: vicepremier Minsk, Unione eurasiatica ferma ad area di libero scambio

- Oggi l'Unione economica eurasiatica (Uee) ha ancora una forma embrionale e i suoi paesi membri sono semplicemente coinvolti in una zona di libero scambio. Lo ha dichiarato il vice primo ministro della Bielorussia, Igor Petrishenko. "Oggi l'Uee può essere definita un'unione economica solo in fase embrionale: finora siamo di fatto solo al livello di una zona di libero scambio. Impossibile costruire un mercato comune e allo stesso tempo preservare la posizione privilegiata degli attori nazionali, altrimenti non sarebbe permesso il mercato comune", ha dichiarato Petrishenko in un'intervista al quotidiano "Zvezda". L'Unione economica eurasiatica (Uee) è stata istituita sulla base dell'Unione doganale e dello spazio economico comune ed è operativa dal primo gennaio 2015. I membri dell'Uee sono Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Russia e Kirghizistan. Il vice primo ministro ha richiamato l'attenzione sul fatto che, a partire dall'integrazione, finora non è avvenuto un riconoscimento reciproco dei produttori tra i diversi paesi. Petrishenko ha riassunto affermando che, per comprare petrolio e gas nei paesi produttori, Minsk ha bisogno di vendere lì prodotti industriali ed agricoli. (Res)