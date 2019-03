Torino: lunedì 25 marzo presentazione di "Dopo l'Unesco, agisco!"

- Lunedì 25 marzo, ore 17.30, presso il Foyer del Toro al Teatro Regio di Torino, si terrà l'evento "Dopo l'Unesco, agisco!" edizione 2019. Si tratterà di un gioco di comunità che coinvolgerà chi lavora, abita e studia nel 50° sito della Whl Unesco, evento che ha visto la partecipazione della maggioranza dei centouno comuni compresi nella lista. Sarà inoltre, hanno fatto sapere gli organizzatori, l'occasione per presentare un inquadramento generale del Piemonte e le novità dell'edizione 2019 con una selezione delle migliori azioni realizzate sul territorio in quattro anni dal riconoscimento. Saranno presenti all'evento gli assessori regionali Giorgio Ferrero e Antonella Parigi e i vertici dell'associazione per il patrimonio del Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, e con la partecipazione di Mauro Berruto, allenatore sportivo. Modererà Liana Pastorin, ufficio di comunicazione dell'Assessore Parigi, assessorato Cultura e Turismo della Regione Piemonte.(Ren)