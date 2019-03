Camorra: arrestato latitante in Marocco, ricercato dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Reparto operativo Carabinieri di Napoli, coadiuvati dal Servizio di cooperazione internazionale e dalla Direzione centrale per i servizi antidroga in Marocco hanno localizzato e catturato a Ourika, nei pressi di Marrakech, Antonio Prinno, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico "Misso-Mazzarella", attivo nel centro storico di Napoli, latitante dal 2014, quando il gip del Tribunale di Napoli emise un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio in concorso aggravato da finalità mafiose. In particolare, Prinno dovrà rispondere dell'omicidio di Ciro Russo, 27enne ucciso nel dicembre 2003 a Boscoreale. L'uomo, al momento, è in attesa di estradizione presso un carcere marocchino. (Ren)