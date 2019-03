Uganda: rilasciati 14 egiziani detenuti per immigrazione illegale

- Le autorità dell'Uganda hanno rilasciato 14 egiziani trattenuti per aver violato le norme relative ai permessi di soggiorno e praticato attività commerciali senza permesso. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in una nota. "Gli sforzi compiuti dall'ambasciatore egiziano in Uganda Tarek Sallam hanno portato alla liberazione di 14 cittadini trattenuti per violazione della residenza legale e alla pratica di attività commerciali senza licenze", si legge nel testo. "Le autorità ugandesi hanno dimostrato una grande collaborazione, non aprendo nei loro confronti un processo penale ed espletando tutte le procedure necessarie a rimpatriarli". (Cae)