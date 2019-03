Algeria: cala il prezzo del greggio e aumenta la disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il calo del prezzo del greggio aumenta la disoccupazione in Algeria. In base agli ultimi dati in quello che dovrebbe essere uno dei paesi più ricchi dell’Africa, con riserve monetarie straniere per 200 miliardi di dollari grazie alle entrate petrolifere, il governo ha registrato alla fine del 2018 un tasso di disoccupazione dell’11,6 per cento. Si calcola quindi che ci siano un milione e 456 mila disoccupati e, secondo gli analisti, questo a causa del calo del prezzo del greggio che negli ultimi cinque anni ha colpito l’economia nazionale. (Ala)