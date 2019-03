Istat: pubblicata indagine sperimentale web sulle famiglie italiane

- È stato diffuso dal sito dell'Istat il volume contenente le prime valutazione della tecnica Cawi per rilevare, attraverso il web, informazioni sul reddito e la ricchezza. La rilevazione di informazioni delicate come il reddito e la ricchezza delle famiglie durante la sperimentazione è avvenuta attraverso un rilevatore. Al fine di individuare vantaggi e svantaggi dell’uso di internet come strumento di rilevazione per questo tipo di informazioni, l’Istat e la Banca d’Italia hanno collaborato affiancando all’indagine intermedia Capi, sui bilanci delle famiglie, una piccola rilevazione basata su un questionario da compilare interamente on line, Cawi. Nel volume diffuso ieri sono stati inseriti i risultati della sperimentazione, concentrando le analisi sui principali aspetti problematici del metodo, ossia quelli di copertura, di mancata partecipazione e di misurazione. La qualità delle informazioni rilevate è stata valutata tramite il confronto con i dati di natura fiscale e con i risultati dell’indagine intermedia della Banca d’Italia, svolta parallelamente alla sperimentazione Cawi e tramite l’utilizzo di intervistatori, Capi. Una parte dei risultati, inoltre, è stata dedicata al confronto tra formulazioni alternative di alcuni quesiti, somministrati su individui diversi del campione, con il fine di avere indicazioni utili al disegno del questionario.(Ren)