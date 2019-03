Romania: previsto domani voto su mozione sfiducia contro ministro Finanze

- La Camera di Bucarest ha esaminato la mozione presentata dall'opposizione romena contro il ministro delle Finanze, Eugen Teodorovici. Il documento, che dovrebbe essere votato domani, critica i provvedimenti dell'ordinanza d'urgenza 114 che prevede la sovratassazione delle banche e delle aziende che operano nel settore energetico e delle telecomunicazioni. I firmatari del documento – 103 parlamentari dell'opposizione, membri del Partito nazional liberale (Pnl), l'Unione salvate Romania (Usr) e il Partito movimento popolare (Pmp), sollecitano l'abrogazione della normativa, considerando che le nuove misure fiscali avranno effetti negativi per la crescita economica e che la popolazione dovrà pagare bollette più alte per tutti i servizi. Dal canto suo, la coalizione di governo formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e l'Alleanza liberal democratica (Alde) esclude l'abrogazione dell'ordinanza, però analizza gli effetti di alcune modifiche. Il ministro delle Finanze, Eugen Teodorovici, ha annunciato, nel Parlamento, che l'esecutivo presenterà una proposta di modifica dell'ordinanza 114, in seguito al dialogo e nell'interesse imprenditoriale. (Rob)