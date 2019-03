Giappone: Tokyo pronta a partecipare alla sua prima missione di pace non-Onu

- Il Giappone invierà due ufficiale delle Forze di autodifesa in Egitto a partire dal mese di aprile, nell’ambito di una missione di pace multinazionale che non è coordinata dalle Nazioni Unite (Onu). Lo ha annunciato oggi il governo giapponese, sottolineando che dal Secondo dopoguerra ad oggi Tokyo non ha mai preso parte ad alcuna missione internazionale che non fosse sotto l’egida dell’Onu. Gli ufficiali giapponesi assumeranno il ruolo di osservatori presso la Forza multinazionale che opera nella Penisola del Sinai; si tratta della prima attuazione concreta della nuova legislazione di sicurezza nazionale del 2016 voluta dal primo ministro Shinzo Abe, che ha ampliato la portata e le finalità delle attività internazionali delle Forze di autodifesa giapponesi. L’approvazione definitiva da parte del governo dovrebbe giungere entro la fine di marzo, e lo schieramento proseguirà sino a novembre. La missione multinazionale nel Sinai supervisiona l’attuazione del trattato di pace del 1979 tra Egitto e Israele, a seguito della guerra tra quei due paesi. (Git)