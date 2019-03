Vietnam: autorità indagano su progetto petrolifero in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sicurezza pubblica del Vietnam ha avviato una indagine su un progetto petrolifero intrapreso dal paese nel Venezuela, che ha causato ingenti perdite economiche al paese. L’indagine è parte di una più vasta campagna di Hanoi contro la corruzione nelle aziende pubbliche del paese, e giunge in concomitanza con il caos politico, sociale ed economico in cui versa il Venezuela. Le autorità hanno chiesto alla compagnia petrolifera statale, Vietnam Oil and Gas Group (Pvn), di fornire “tutti i documenti relativi all’esecuzione del progetto” per lo sfruttamento e il potenziamento del giacimento petrolifero venezuelano di Orinoco Belt, un’area che celerebbe la più vasta riserva di petrolio greggio al mondo. Pvn ha terminato il relativo contratto nel dicembre 2013, dopo aver giudicato insoddisfacenti i progressi conseguiti in loco. Il ministero vietnamita sospetta però che la rescissione del contratto sia giunta al culmine di una serie di irregolarità e violazioni della legge. (segue) (Fim)