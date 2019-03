Vietnam: autorità indagano su progetto petrolifero in Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento vietnamita nel progetto doveva ammontare a 1,2 miliardi di dollari entro il 2015, una cifra che ne avrebbero fatto uno tra i più vasti nel suo genere mai intrapresi da Hanoi all’estero; questo senza tener conto di tre “bonus contrattuali” per un totale di 584 milioni di dollari, che la parte vietnamita avrebbe dovuto versare a Caracas per riservarsi la licenza sugli investimenti. Proprio questi bonus hanno contribuito a innescare le indagini: secondo il ministero delle Finanze di Hanoi, infatti, tali tariffe accessorie non erano incluse nelle proposte originariamente presentate al governo vietnamita. (Fim)