Cina: presidente Xi sottolinea importanza educazione ideologica e politica nelle scuole

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha rimarcato la necessità di intensificare gli sforzi tesi ad attuare la politica educativa del partito e promuoverla attraverso il sistema dell’istruzione. Lo riferisce la stampa cinese, precisando che Xi ha espresso l’esortazione in occasione di un simposio per insegnanti di teoria ideologica e politica a Pechino. "Dovrebbero essere compiuti sforzi per promuovere una nuova generazione di giovani capaci di assumere la missione del ringiovanimento nazionale, e di individui dotati di un profilo morale, intellettuale, fisico ed estetico a tutto tondo, unito ad uno spirito operoso", ha detto Xi. "Il Partito deve coltivare generazioni di talenti che sostengano la leadership del Partito comunista e il sistema socialista del paese, e dedichino le loro vite alla causa del Socialismo con caratteristiche cinesi", ha aggiunto Xi. (segue) (Cip)