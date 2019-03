Cina: presidente Xi sottolinea importanza educazione ideologica e politica nelle scuole (2)

- Il presidente cinese ha sottolineato che il Comitato centrale del Partito attribuisce grande importanza all'istruzione. "Siamo pienamente fiduciosi e in merito alla capacità di migliorare la gestione dei corsi di teoria ideologica e politica", ha affermato Xi. Il presidente cinese ha sottolineato inoltre che è essenziale aprire e aggiornare gradualmente i corsi di teoria ideologica e politica nelle scuole primarie, secondarie e terziarie, definendo tale processo una garanzia di adeguata preparazione delle generazioni future a contribuire produttivamente alla causa socialista. "La chiave sta negli insegnanti di teoria ideologica e politica, che devono avere una forte integrità politica, sentimenti profondi, pensiero creativo, visione ampia ed essere disciplinati. È fondamentale dare pieno gioco all’entusiasmo, all’iniziativa e alla creatività". Xi ha poi ordinato ai comitati di partito a tutti i livelli di porre questo lavoro in cima all'ordine del giorno e di portare avanti il progetto per coordinare corsi ideologici e politici nelle scuole primarie, secondarie e terziarie. (Cip)