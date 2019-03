Cina: governo offrirà incentivi fiscali a talenti stranieri nella Grande Baia

- Pechino offrirà incentivi fiscali ai talenti stranieri come parte degli sforzi per attirare professionisti qualificati nella regione ad alta tecnologia dell’ "Area della Grande Baia", il delta del Fiume delle Perle che include Hong Kong, Macao e alcune delle principali città della Cina Meridionale. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze cinese tramite una nota, precisando che i talenti stranieri di alto livello impiegati nell’area godranno di sussidi offerti dai governi locali per aiutare a compensare i differenziali di imposta sul reddito individuale tra la Cina continentale e Hong Kong. I talenti stranieri saranno esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con sussidi erogati per un periodo di cinque anni a partire dal 1 gennaio 2019. (segue) (Cip)