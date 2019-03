Cina-Repubblica Democratica del Congo: inviato cinese Onu, rafforzare capacità sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe "rispettare pienamente la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Repubblica Democratica del Congo, garantire la piena autonomia e indipendenza del governo di quel paese nella gestione degli affari interni, rafforzare la comunicazione con i suoi leader e aiutare la Rdc a risolvere le sue sfide nei campi umanitario, della sicurezza e dello sviluppo", ha aggiunto il funzionario cinese. "I partner internazionali dovrebbero contribuire allo sforzo della Rdc per garantire che i gruppi armati nel paese abbandonino la soluzione militare e risolvano invece le controversie attraverso il dialogo e la consultazione", ha affermato Wu. Il funzionario ha citato la necessità di compiere sforzi per "continuare a fornire l'assistenza umanitaria necessaria e il sostegno economico al governo" del paese africano. "I partner internazionali dovrebbero concentrarsi sull'incremento del contributo all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture e in altre aree, aiutare la Rdc ad aumentare l'occupazione, migliorare la vita delle persone e ripristinare lo sviluppo economico e sociale", ha affermato Wu. (Cip)