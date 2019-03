Cina-Regno Unito: ministro Wang, nuovi sforzi per "età dell’oro" relazioni bilaterali (2)

- Il ministro ha auspicato che Londra possa dar seguito a tale impegno con azioni concrete, per rafforzare la comprensione e la fiducia reciproche. Hunt ha detto che il Regno Unito guarda positivamente allo sviluppo della Cina, ed auspica che il paese asiatico assuma un ruolo ancor più centrale nella conduzione degli affari globali. Londra è pronta a compiere sforzi congiunti con Pechino per approfondire le "relazioni nell’età dell’oro", ha detto il segretario degli Esteri, aggiungendo che alcune differenze specifiche non dovrebbero ostacolare lo sviluppo complessivo delle relazioni bilaterali. (segue) (Cip)