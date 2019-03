Cina-Regno Unito: ministro Wang, nuovi sforzi per "età dell’oro" relazioni bilaterali (4)

- Douglas Flint, inviato speciale del Tesoro britannico per la Bri, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa cinese ufficiale, "Xinhua", ha spiegato che la Nuova via della seta "è una vera opportunità" per rafforzare la cooperazione tra Regno Unito e Cina nell'affrontare le sfide fondamentali nei prossimi 20-30 anni. "Il contributo più significativo che possiamo dare alla Bri è attraverso l'impegno a costruire una comprensione reciproca sulle opportunità di cooperazione Cina-Regno Unito, che si articola in tre fasi: l'istituzione di un comitato di esperti, la costruzione di fondi e la creazione di reti attraverso la borsa di finanziamento delle infrastrutture", ha detto Flint. (segue) (Cip)