Cina-Regno Unito: ministro Wang, nuovi sforzi per "età dell’oro" relazioni bilaterali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel definirsi "un fan degli obiettivi della Bri", Flint ha aggiunto che: "Nella prima fase istituiremo un comitato di esperti per combinare i migliori talenti di Cina e Gran Bretagna per chiarire i criteri specifici e gli standard di finanziamento". Flint, che ha ricoperto il ruolo di presidente della banca HSBC dal 2010 al 2017, ha affermato che la Bri Expert Board cercherà di quantificare meglio i flussi di capitale del progetto e cercherà di comprendere il valore creato dalle società del Regno Unito, fornendo al contempo una visione approfondita dei progetti già in corso. (segue) (Cip)