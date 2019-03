Cina-Regno Unito: ministro Wang, nuovi sforzi per "età dell’oro" relazioni bilaterali (6)

- Flint ha spiegato che, dal momento che il consiglio è stato annunciato dal ministero del Tesoro britannico nel dicembre 2017, ha invitato circa una dozzina di membri, tra cui tre delle maggiori istituzioni cinesi, e sarà supportato da un'unità politica dedicata denominata Borsa di finanziamento dell'infrastruttura. "Il team incaricato di attuare le raccomandazioni che provengono dal gruppo di esperti lo farà in linea con gli interessi e le priorità nazionali", ha affermato. "Agiremo come un portale per l'impegno commerciale del Regno Unito attraverso i progetti della Nuova via della seta". (segue) (Cip)