Imprese: Cina, città di Shenzhen e Tencent lanciano fatturazione trasporti con blockchain

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio delle imposte della città cinese di Shenzhen e il gigante tecnologico cinese Tencent hanno annunciato ieri il lancio di un sistema di fatturazione basato sulla blockchain per il sistema di trasporto pubblico della città, inclusi metropolitana, taxi e navette aeroportuali. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua". A partire da ieri, i passeggeri possono presentare le richieste di fatture sulla piattaforma blockchain supportata da Tencent dopo aver pagato una commissione. La piattaforma genererà automaticamente fatture elettroniche dopo il completamento della transazione, ha spiegato l’ufficio delle imposte di Shenzhen. L'ufficio ha riferito che al momento il servizio è disponibile presso le stazioni della metropolitana di Shenzhen così come su alcuni dei taxi cittadini e degli autobus navetta per l'aeroporto. (segue) (Cip)