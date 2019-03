Imprese: Cina, città di Shenzhen e Tencent lanciano fatturazione trasporti con blockchain (3)

- La fatturazione elettronica su Blockchain è ora ampiamente utilizzata nella finanza, nella vendita al dettaglio, nella ristorazione e nell'ospitalità a Shenzhen. I dati di Tencent mostrano che la sua piattaforma di blockchain ha emesso fatture con un valore nominale complessivo di oltre 1,33 miliardi di yuan (198 milioni di dollari) per le transazioni in città. Lo scorso maggio, l'ufficio delle imposte di Shenzhen e Tencent hanno lanciato congiuntamente un laboratorio di innovazione per esplorare soluzioni per ottimizzare i servizi fiscali e prevenire i rischi utilizzando il cloud computing, l'intelligenza artificiale, la blockchain e i big data. (Cip)