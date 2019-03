Corea del Sud: polemiche per articolo giornalista “Bloomberg” su presidente Moon

- Le organizzazioni internazionali per la libertà di Stampa hanno espresso preoccupazione per la libertà di stampa in Corea del Sud, dopo le dure contestazioni riservate dal partito di governo di quel paese a un giornalista di “Bloomberg”, autore di un articolo assai critico nei confronti del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Nell’articolo, risalente allo scorso settembre, il giornalista contestava il presidente sudcoreano per la sua linea morbida nei confronti della Corea del Nord, definendolo “il principale portavoce” di Pyongyang alle Nazioni Unite. L’articolo, utilizzato dall’opposizione conservatrice per contestare la politica estera di Moon, è stato invece paragonato a un “atto di tradimento” da membri del Partito democratico di governo. Oggi la direzione del partito ha affermato che non intende ritirare una nota del suo portavoce Lee Hae-sik, pubblicata il 13 marzo, che attacca il giornalista citandolo per nome. La presidenza sudcoreana, invece, ha rifiutato sinora di commentare la questione. (Git)